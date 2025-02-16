Леонтьева и Горелкин снялись с произвольного танца на финале Гран-при России
Леонтьева и Горелкин снялись с произвольного танца на финале Гран-при России.
Причиной тому стало состояние здоровья спортсменки.
На разминке перед ритм-танцем пара столкнулась с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым. После этого Леонтьева пожаловалась на то, что у нее болит шея и кружится голова.
На утренней тренировке перед произвольным танцем боли у фигуристки усилились. По рекомендации врачей Софья Леонтьева и Даниил Горелкин снялись с соревнований.
После ритм-танца спортсмены шли на четвертом месте (77,93 балла).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
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