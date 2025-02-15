Рыбакова о столкновении на разминке: «Это получилось случайно, ехали задом и не видели Леонтьеву и Горелкина. На прокат никак не повлияло»
Рыбакова и Махноносов остались недовольны своим прокатом ритм-танца.
Танцевальный дуэт получил 68,22 балла за прокат в финале Гран-при России. На разминке Рыбакова и Махноносов столкнулись с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным.
«Раздосадованы косяками, которые допустили. Так кататься не намерены и не должны были. Прошу прощения у тех, кто в нас верил», – сказал Иван Махноносов.
«К сожалению, такое бывает», – добавила Екатерина Рыбакова.
«Как случилось столкновение? Это получилось случайно. Ехали задом и не видели Леонтьеву и Горелкина. Это никак не повлияло на прокат, со здоровьем все в порядке», – отметила она.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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