Алексей Мишин: «Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь»
Тренер Алексей Мишин ответил на вопрос о выборе кандидата на олимпийский отбор.
Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.
– Как вам Женя Семененко сегодня?
– Женя хорошо катался. Петя (Гуменник) лучше, Семененко хуже.
– Давно не было такой рубки у парней. Почему нельзя сделать еще несколько медалей?
– Фантастический вопрос у вас, такая жизнь.
– За других переживаете?
– Как умудренный опытом человек, я смотрю на достоинства и недостатки. Просчитываю как профессионал.
– Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата?
– Если вы это озвучите, то я соглашусь, – сказал Мишин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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