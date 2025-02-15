Алексей Мишин: «Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь»

Тренер Алексей Мишин ответил на вопрос о выборе кандидата на олимпийский отбор.

Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.

– Как вам Женя Семененко сегодня?

– Женя хорошо катался. Петя (Гуменник) лучше, Семененко хуже.

– Давно не было такой рубки у парней. Почему нельзя сделать еще несколько медалей?

– Фантастический вопрос у вас, такая жизнь.

– За других переживаете?

– Как умудренный опытом человек, я смотрю на достоинства и недостатки. Просчитываю как профессионал.

– Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата?

– Если вы это озвучите, то я соглашусь, – сказал Мишин .