Татьяна Тарасова: «Гуменник – просто нет слов! Все мальчики катались очень хорошо, будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификацию»
Тарасова заявила, что все участники финала Гран-при катались очень хорошо.
Победу в мужском одиночном катании одержал Петр Гуменник, набравший 314,54 балла. Второе место занял Марк Кондратюк, третье – Евгений Семененко.
«Гуменник – просто нет слов! Знаете, что такое поднять зал? Это надо кататься на такой глубокой эмоции, так технично, так, как никто и никогда. Чтобы зал встал, бывает очень редко.
Все мальчики катались очень хорошо. Только Кондратюк остался на втором месте из-за своих ошибок. Это решение судей, я его не обсуждаю, просто констатирую факт.
Будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификационный турнир. Это будет сложное решение», – сказала заслуженный тренер СССР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем