Татьяна Тарасова: «Гуменник – просто нет слов! Все мальчики катались очень хорошо, будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификацию»

Тарасова заявила, что все участники финала Гран-при катались очень хорошо.

Победу в мужском одиночном катании одержал Петр Гуменник, набравший 314,54 балла. Второе место занял Марк Кондратюк, третье – Евгений Семененко.

«Гуменник – просто нет слов! Знаете, что такое поднять зал? Это надо кататься на такой глубокой эмоции, так технично, так, как никто и никогда. Чтобы зал встал, бывает очень редко.

Все мальчики катались очень хорошо. Только Кондратюк остался на втором месте из-за своих ошибок. Это решение судей, я его не обсуждаю, просто констатирую факт.

Будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификационный турнир. Это будет сложное решение», – сказала заслуженный тренер СССР.