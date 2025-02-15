Бестемьянова об олимпийском отборе: «Надо вычислить самого стабильного спортсмена. Если вычислить по сезону, то это имя сразу вылезет»
Сегодня Петр Гуменник победил на турнире в Красноярске (314,54 балла). Вторым стал Марк Кондратюк (294,06), третьим – Евгений Семененко (293,90), четвертым – Владислав Дикиджи (287,17).
«Меня поразил уровень мужского одиночного катания. Это что‑то потрясающее, какой‑то фейерверк эмоций. Уровень потрясающий, я такого не ожидала. Просто потрясена и нахожусь в восторге», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.
– Кто из мужчин должен ехать на отбор к Олимпиаде?
– Не буду называть четкие имена, это решит федерация. Если вычислить по сезону самого стабильного спортсмена, то это имя сразу вылезет, будет понятно, кто это.
– Есть смысл проводить дополнительные прокаты для определения того, кто должен ехать на отбор к Олимпиаде среди мужчин?
– Это абсолютно бесполезное действие. Отбор будет только в сентябре. Прокаты шли весь сезон, в выходные проходит финал Гран‑при. Этого делать не нужно. Надо вычислить самого стабильного спортсмена, – отметила Бестемьянова.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.
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