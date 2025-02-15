Владислав Дикиджи: «Хотел бы поругать себя за вторую половину программы. Возможно, меня подбили проблемы с коньками»
Владислав Дикиджи занял четвертое место в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Победил Петр Гуменник.
«Я за Петруччо очень рад. Зверь! Он огромный молодец. Поэтому улыбаюсь. 314 баллов.
Хотел бы поругать себя за вторую половину программы. Понимал, что по баллам нужно будет крутить тройной аксель, а в итоге лутц двойным. Возможно, меня подбили проблемы с коньками», – приводит слова Дикиджи Sport24.
Фигурист ответил на вопрос, как четвертое место может повлиять на ситуацию с отбором на Олимпиаду.
«Как это сыграет – понятия не имею. Хочу ли на Олимпиаду? Конечно, хотелось бы, но не от меня зависит. Готов ли к дополнительным прокатам, если бы было возможно? Если можно было бы, я бы вышел
Пока что я думаю, что лучше вставить пятый четверной, чем прыгать четверной аксель. Если сделать его и откатать чисто, баллов будет достаточно», – цитирует Дикиджи ТАСС.
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