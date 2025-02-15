Владислав Дикиджи: «Хотел бы поругать себя за вторую половину программы. Возможно, меня подбили проблемы с коньками»

Дикиджи заявил, что в финале Гран-при ему могли помешать проблемы с коньками.

Владислав Дикиджи занял четвертое место в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Победил Петр Гуменник .

«Я за Петруччо очень рад. Зверь! Он огромный молодец. Поэтому улыбаюсь. 314 баллов.

Хотел бы поругать себя за вторую половину программы. Понимал, что по баллам нужно будет крутить тройной аксель, а в итоге лутц двойным. Возможно, меня подбили проблемы с коньками», – приводит слова Дикиджи Sport24.

Фигурист ответил на вопрос, как четвертое место может повлиять на ситуацию с отбором на Олимпиаду.

«Как это сыграет – понятия не имею. Хочу ли на Олимпиаду? Конечно, хотелось бы, но не от меня зависит. Готов ли к дополнительным прокатам, если бы было возможно? Если можно было бы, я бы вышел

Пока что я думаю, что лучше вставить пятый четверной, чем прыгать четверной аксель. Если сделать его и откатать чисто, баллов будет достаточно», – цитирует Дикиджи ТАСС .