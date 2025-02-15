Семененко не вышел к журналистам после церемонии награждения в финале Гран-при России

Семененко не стал общаться с журналистами после награждения в финале Гран-при.

Евгений Семененко занял третье место в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

«Евгений Семененко не вышел к журналистам после церемонии награждения и передал свой комментарий журналистам через пресс-атташе ФФККР Ольгу Ермолину.

«Соревнования в Красноярске закончились. Я рад, что откатал две программы чисто», – написал журналист Sport24 Константин Лесик.