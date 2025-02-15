Семененко не вышел к журналистам после церемонии награждения в финале Гран-при России
Семененко не стал общаться с журналистами после награждения в финале Гран-при.
Евгений Семененко занял третье место в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.
«Евгений Семененко не вышел к журналистам после церемонии награждения и передал свой комментарий журналистам через пресс-атташе ФФККР Ольгу Ермолину.
«Соревнования в Красноярске закончились. Я рад, что откатал две программы чисто», – написал журналист Sport24 Константин Лесик.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
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