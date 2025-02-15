Дмитрий Алиев: «Весь год катаюсь на таблетках, обезболивающих. Хочется выступать на максимум, чтобы соответствовать молодым ребятам»

Дмитрий Алиев рассказал, что ему приходится постоянно принимать обезболивающие.

Алиев набрал 238,53 балла за две программы в финале Гран-при России.

«Неудачный финал для меня. Настраивался на него хорошо, думал, что все карты сложатся. Но нужно больше быть уверенным в себе, чтобы делать все на том уровне, чтобы конкурировать с ребятами. Много лишней нагрузки на плечи кладу.

Все хорошо, я живой здоровый, просто такой период, где я себя немного потерял. Весь год я катаюсь на таблетках, обезболивающих, желудок не выдерживает. Надеюсь, колено отпустит.

Хочется выступать на максимум, чтобы соответствовать молодым ребятам. Не хочется быть фигуристом старого поколения с тулупом и сальховом. Точно будем продолжать работать, чтобы выходить с арены с улыбкой и с мужским достоинством», – сказал чемпион Европы 2020 года.

– Сейчас все идет к возвращению наших спортсменов на международные старты. Мотивирует мысль о том, что ты тоже можешь вернуться?

– Очень мотивирует. Недавно об этом задумался, поймал себя на мысли, если бы были открыты международные старты, то все бы немного видоизменилось в нашем фигурном катании.

И, возможно, мое состояние чуть‑чуть пришло бы в норму. Хочется почувствовать вкус этих стартов. Но то, на каком уровне наше фигурное катание в стране, другие страны могут позавидовать, – приводит слова Алиева «Матч ТВ».