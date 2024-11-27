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Как меняется наша фигурка в изоляции: женщины – уже не главные на льду?

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Российский Гран-при по фигурному катанию позади – третий сезон, хоть и сокращенный до пяти эпизодов, в чем-то по-прежнему мощнее мировой серии.

Пришло время подводить итоги половины сезона: как изменилась наша фигурка за три года вне мировых турниров?

Сразу несколько трендов:

1. Центр притяжения на российском льду продолжает смещение с женского катания на мужское. Все самое сочное – пятиквадовые программы, 300-балльные результаты (не без помощи судей) и максимально плотную конкуренцию – аккумулируют парни.

Яркая иллюстрация: между лучшим и десятым результатом сезона у них всего 30 баллов – год назад разрыв был на 10 баллов больше. Еще одна деталь – разнообразие призеров за пять этапов: 11 у мужчин против 9 у женщин. 

2. В женском катании не только ожидаемый кризис взрослых фигуристок, но и дефицит ультрапрыжков: всего 8 удачных в исполнении трех фигуристок (Аделия Петросян, Дарья Садкова и Алина Горбачева).

Но и это прогресс (год назад их было в восемь раз меньше), да и с международной серией не сравнить, хотя предыдущее поколение приучило к другой статистике.

3. А вот у пар почти катастрофа – их набралось лишь семь. Такими темпами не соберется даже полноценный состав для чемпионата России, а немного успокаивает лишь уровень лидеров – противостояние Мишиной и Галлямова с Бойковой и Козловским продолжает украшать нашу фигурку.

4. В танцах наоборот – конкуренция растет, фавориты нервничают, а новые дуэты запрыгивают в топ в первый же сезон. И это по-настоящему притягивает.

5. Похоже, затея Федерации фигурного катания России (ФФККР) с Лигой чемпионов провалилась: за виртуальными раскладами, по ощущениям, не следят даже спортсмены, которым светят 20 миллионов рублей. Болельщики – тем более, хотя, по словам генерального директора ФФККР Александра Когана, все затевалось ради них, а не для формального распределения призового фонда среди фигуристов.

Теперь к подробностям.

Важное напоминание – серия Гран-при еще и промежуточный отбор: на чемпионат России (18-23 декабря, Омск) и в финал Гран-при (13-17 февраля, Красноярск).

Формулировка в регламенте мягкая и допускает трактовки, но все же:

«На чемпионат России допускаются спортсмены на основании суммы очков, набранных на двух Всероссийских соревнованиях Гран-при. В одиночном катании допускается не более 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании – не более 12 пар, в танцах на льду – не более 15 пар. Окончательный состав участников утверждается президентом Федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР. В исключительных случаях по решению исполкома Федерации к участию также могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную команду России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в Гран При России».

Впрочем, интриг вокруг отбора на чемпионат России почти не случилось – конкуренция во всех видах вращалась вокруг верхних позиций, а лицензию на главный турнир можно было получить даже с одним полноценным этапом.

У мужчин невероятный слэм

● Общий зачет выиграл Владислав Дикиджи – единственный фигурист с двумя победами на этапах.

Ему же принадлежат еще несколько статусных достижений: лучшая сумма сезона (302,47 – больше в мире набрал только Илья Малинин на Lombardia Trophy), лучшие баллы за два турнира и неофициальный титул «просто чемпион мира, Европы и Олимпийских игр» от Татьяны Тарасовой.

Кто забыл, Дикиджи повторил прошлогодний результат – в том сезоне он дебютировал на взрослых турнирах, сразу забрав оба этапа Гран-при. Правда, на чемпионате России запала хватило лишь на серебро – первым был Евгений Семененко.

Семененко два года подряд становился вторым в общем зачете, но теперь третий – вслед за Дикиджи и Марком Кондратюком. Зато у Евгения лучшие баллы сезона в короткой (запредельные 106,74 на московском этапе) и вторые компоненты сезона в произвольной (выше только у Дмитрия Алиева).

● Главный прогресс – Григорий Федоров, запрыгнувший с прошлогодней 16-й позиции в общем зачете сразу на 7-ю. Еще важнее его четыре четверных и 301,4 балла за произвольную в Москве – третья сумма сезона и лучшие баллы в произвольной. Светлана Соколовская довольна учеником, но не судьями...

● Еще одно открытие – 18-летний Николай Угожаев, внезапно взявший этап в Красноярске в первом же взрослом сезоне. Он тоже в топ-5 лучших результатов сезона по сумме (4-й), а еще в короткой (3-й) и произвольной (5-й) программах. 

● Из хэдлайнеров прошлого сезона меньше всего эта осень зашла Петру Гуменнику – год назад были триумфальный этап в Самаре на 300,66 балла (лучший результат того Гран-при) и бронза чемпионата России, а теперь лишь серебро в Красноярске со скромными баллами и множеством ошибок.

Провал на 6-е в Санкт-Петербурге с пятью четверными, но лишь двумя прыжковыми элементами на плюсы от судей можно объяснить поломкой лезвия на коньках. А вот 9-я строчка в тотале все равно тревожит.

У женщин борьба с возрастными ограничениями и ультрапрыжками

Аделия Петросян второй сезон подряд лучшая в общем зачете, а отрыв от снова второй Анны Фроловой за год увеличился еще на 3 балла. 

У Петросян лучшие баллы страны и в короткой, и в произвольной, а еще рабочий четверной тулуп – один из редких теперь ультрапрыжков в нашей женской фигурке.

Возможно, стабильные четверной тулуп и тройной аксель (6 удачных попыток) – главная причина, почему season best Аделии за год подрос сразу на 15 баллов. 

● Кроме Петросян четверной в этом сезоне приземляли еще две фигуристки – Дарья Садкова (тулупы) и Алина Горбачева (сальхов). Это пропуск в топ-3 лучших результатов сезона в произвольной программе, но не более – обеих в общем зачете обошла Анна Фролова, катающая без ультраэлементов.

● Мощный прорыв совершила Софья Важнова – с 15-й позиции в прошлом сезоне на 7-е место. Это даже выше Софьи Акатьевой, которая после паузы длиной в год сражается с четверными, но пока уступает.

● Еще один маркер сезона – страдания Софьи Муравьевой, упавшей с третьего места в общем зачете на 9-е. Обидно и за баллы – минус 33,3 в сравнении лучших результатов прошлого и актуального сезонов.

В танцах плотно и динамично

● В российских танцах тренд на уплотнение.

Если год назад топ-5 лучших результатов сезона размещались в 30-балльном диапазоне, то теперь уместились в 12,5 балла – серьезная конкуренция, которую без поражений прошли только прошлогодние лидеры Александра Степанова с Иваном Букиным и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным.  

● Вторая заметная деталь – новые дуэты уже высоко котируются у судей: Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым теперь формально четвертый дуэт страны, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано зацепили бронзу в Москве, а Елизавета Шичина и Павел Дрозд в топ-8 лучших результатов России. 

Пар не хватает

● Пары тревожно бьют в рынду – им отчаянно не хватает конкуренции.

Никогда еще количество пар в российских турнирах не было таким катастрофическим – всего семь (еще два дуэта были заявлены, но не смогли выступить из-за травм).

Два года назад их было 18, в прошлом сезоне – 15, и этого хватало хотя бы на полноценный чемпионат России. Сейчас не хватает даже на этап Гран-при – турнир из двух (Казань) или трех (Санкт-Петербург) – просто стыд, с которым соглашаются и сами участники.

«Как вы видите, конкуренция растет, здесь уже целых три пары участвуют. А не две, как в тот раз. Так что есть риск определенный, еще немножко, и будет риск остаться без пьедестала, кто-то останется без призовых», – едкая сатира от Дмитрия Козловского.

● И все равно за битвой главных пар России (а возможно, и мира) – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/ Александра Галлямов – следят все.

Со щитом снова ученики Тамары Москвиной – год назад они сначала заочно выиграли Гран-при, а затем очные баттлы на чемпионате России и в финале Гран-при. Продолжение последовало и в этом сезоне – у Мишиной и Галлямова лучшая сумма сезона и победа на питерском этапе.

Чемпионат России в Омске уже близко – и это будет легендарно!

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф, Максим Богодвид

logoАнастасия Мишина
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
logoАлександра Степанова
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoЕвгений Семененко
logoСофья Акатьева
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