Боброва о Бойковой и Козловском: «Когда у них перед глазами возникают Мишина с Галлямовым, они все бьются об стену и не могут ее разбить»

Екатерина Боброва считает, что Бойкова и Козловский морально бьются об стену.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили итоги соревнований пар на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.

Боброва : По сезону, по-хорошему, при чистых прокатах выигрывала бы постановка. И в этом случае, скорее всего, побеждали бы Козловский с Бойковой. Но внутри меня не покидала мысль, вот потрясающие программы, но такое ощущение, что, когда у них перед глазами возникают Мишина с Галлямовым, они все бьются об стену и не могут ее разбить. Именно что с моральной точки зрения.

Журанков : Причем этой стены нет. Стена есть только в их сознании.

Боброва : Они идеально готовы в этом сезоне. Вообще не было предпосылок, что будет... Ладно прыжки, но поддержка! Когда в последний раз вы вообще срывали поддержки! Мишина с Галлямовым внутри хотят выиграть, без сомнения. Но выходят на лед, зная, что им нужно сделать все, что от них зависит. Мы должны сделать все, что натренировали. Идут и катают «свое».

А Бойкова с Козловским, складывается ощущение, идут с мыслью «Мы хотим выиграть! Нам нужно выиграть!» И кроме вот этого, что они хотят победить, складывается ощущение, что на свой прокат не могут сосредоточиться.

Говорю не про прокат, а про то, что у них творилось в голове. То, что они боролись, – 100%. Но когда они хотят выиграть и не сосредотачиваются на своем прокате, сделали бы все как на своем первом этапе – точно победили. Нужно сосредоточиться на себе и своих элементах. Желание победить мешает.

«Это было вау». Бойкова и Козловский перехвалили себя, а потом сорвали прокат