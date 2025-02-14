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Алена Косторная: «Костылева очень много умеет, старательная, замотивированная на работу на тренировке. Мне было интересно с ней работать»

Алена Косторная рассказала о работе с фигуристкой Еленой Костылевой.

13-летняя Костылева победила на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Короткую программу в начале сезона очень сильно упростили. Было несколько вариантов этой постановки, и первый вариант был намного сложнее, чем тот, что сейчас. Конечно, у Лены добавился тройной аксель в каскаде, что съедает много сил и времени, нужно заехать, настроиться.

Она очень много умеет, очень старательная, замотивированная на работу на тренировке. Я имела возможность работы с этой девочкой. Она сама мне там: «А давай вот так, а давай вот это сделаем, вот это попробуем». Мы работали, и мне было интересно.

Она не просто стояла, ворон ловила. Она сама была в работе, сама предлагала какие-то варианты. Из того, что она предлагала, я уже выбирала что-то. Это было прям мегакруто, особенно для ее возраста», – сказала Косторная.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Каток»
logoАлена Косторная
женское катание
Елена Костылева
logoсборная России
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