Алена Косторная: «Считаю, что фигурное катание – это катание, а не прыганье. Прыгай, если сложные элементы не мешают программе»

Алена Косторная считает, что сложные прыжки не должны мешать программе.

– Смогла бы ты пробиться сейчас в своей хореографии с органичным по тем временам тройным акселем?

– Если брать мой юниорский уровень... Блин, нет, я была бы низко. Очень далеко.

– Это справедливо?

– Я вообще считаю, что фигурное катание – это катание, а не прыганье. Поэтому если сложные элементы не мешают программе, то есть ты в полном объеме делаешь всю хореографию, все шаги, все повороты, то да, конечно, прыгай, пользуйся, если ты это можешь.

Но если у тебя это все перечеркивается... Я делаю, условно, четыре четверных, но при этом я всю программу еду вот так [расправляет руки] по 40 кругов скребущими на беговых ногами, тогда зачем их вообще делать, – сказала чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании.