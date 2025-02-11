  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бестемьянова о фигуристках академии Плющенко: «Кто у него есть еще, кроме Костылевой? Муравьева? Она очень неудачно выступала в этом году»
44

Бестемьянова о фигуристках академии Плющенко: «Кто у него есть еще, кроме Костылевой? Муравьева? Она очень неудачно выступала в этом году»

Бестемьянова не видит у Плющенко звездных учеников, кроме Костылевой.

Ранее 13-летняя Елена Костылева победила на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Кто у него есть еще, кроме Костылевой? Соня Муравьева? На каком она месте и сколько ей лет? Я считаю, что она очень неудачно выступала в этом году.

Конечно, поздравляю Евгения с Леной Костылевой, но больше я никого не вижу», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Муравьева заняла четвертое место на чемпионате России в Омске.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoАкадемия Плющенко
logoСофья Муравьева
Елена Костылева
logoсборная России
женское катание
logoНаталья Бестемьянова
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Мы живем в 100 метрах от дома Плющенко. Проживание, тренировки, форма, экипировка – для Лены все это бесплатно»
182вчера, 12:17
Евгений Плющенко: «Костылева шла к победе через титанический труд. За год мы увеличили ее прыжковый контент ультра-си с двух до пяти»
1618 февраля, 14:20
Мама Костылевой о ее выступлениях: «Я всегда за максимум! За риск и стремление к высшим достижениям. Кто не рискует, тот не пьет шампанское»
8727 января, 16:05
Рекомендуем
Главные новости
Азиатские игры-2025. Сакамото, Самоделкина, Ким Чхэ Ен, Йошида, Ким Со Ен выступят с короткими программами
8 минут назад
Тарасова о Плющенко в роли тренера: «Мне очень нравится подход Евгения. Могу пожелать ему только удачи в тренерской карьере»
21сегодня, 17:24
Слуцкая о Сихарулидзе во главе ФФККР: «Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй. Считаю, у него все получится, он молодец»
8сегодня, 16:55
Анастасия Волочкова: «Валиева всегда была и будет первой. У нее медали не на груди, а в истории. Позор тем, кто хочет их отнять»
26сегодня, 15:38
Стартовала продажа билетов на Кубок Первого канала в Челябинске
4сегодня, 15:03
Антон Сихарулидзе: «Вижу в фигурном катании огромный потенциал. Мы должны по-серьезному заняться маркетингом»
38сегодня, 14:45
«Админам – сил и удачи». Загитова репостнула сообщение о взломе фан-группы
21сегодня, 14:22
Глава ФФККР Сихарулидзе: «Турниры могут только увеличиваться в своем количестве и качестве. Думаю, у нас есть еще некоторые сюрпризы»
22сегодня, 13:25
Ирина Роднина: «Сихарулидзе был безальтернативным кандидатом, поэтому флаг ему в руки, желаю удачи»
12сегодня, 13:06
Щербакова, Кацалапов, Морозов, Коляда будут комментировать финал Гран-при России
39сегодня, 12:56
Ко всем новостям
Последние новости
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
сегодня, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
14сегодня, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
4сегодня, 07:58
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита лидируют после ритм-танца, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е
сегодня, 07:10
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
Рекомендуем