Бестемьянова о фигуристках академии Плющенко: «Кто у него есть еще, кроме Костылевой? Муравьева? Она очень неудачно выступала в этом году»

Бестемьянова не видит у Плющенко звездных учеников, кроме Костылевой.

Ранее 13-летняя Елена Костылева победила на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Кто у него есть еще, кроме Костылевой? Соня Муравьева? На каком она месте и сколько ей лет? Я считаю, что она очень неудачно выступала в этом году.

Конечно, поздравляю Евгения с Леной Костылевой, но больше я никого не вижу», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова .

Муравьева заняла четвертое место на чемпионате России в Омске.