Бестемьянова о фигуристках академии Плющенко: «Кто у него есть еще, кроме Костылевой? Муравьева? Она очень неудачно выступала в этом году»
Бестемьянова не видит у Плющенко звездных учеников, кроме Костылевой.
Ранее 13-летняя Елена Костылева победила на первенстве России среди юниоров в Саранске.
«Кто у него есть еще, кроме Костылевой? Соня Муравьева? На каком она месте и сколько ей лет? Я считаю, что она очень неудачно выступала в этом году.
Конечно, поздравляю Евгения с Леной Костылевой, но больше я никого не вижу», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Муравьева заняла четвертое место на чемпионате России в Омске.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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