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«Поздравляем всех с Днем радио». Загитова показала влог с финала Гран-при России

Алина Загитова показала влог с финала Гран-при в Красноярске.

Загитова для Первого канала поговорила с Ксенией Синицыной, Ксенией Гущиной, Алиной Горбачевой и Софьей Муравьевой.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Первый канал
Алина Горбачева
женское катание
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