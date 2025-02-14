«Поздравляем всех с Днем радио». Загитова показала влог с финала Гран-при России
Алина Загитова показала влог с финала Гран-при в Красноярске.
Загитова для Первого канала поговорила с Ксенией Синицыной, Ксенией Гущиной, Алиной Горбачевой и Софьей Муравьевой.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Первый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем