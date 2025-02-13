Сихарулидзе заявил, что хочет добиться объективного судейства в фигурном катании.

11 февраля олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 был избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ).

«Единственное, чего я хочу – абсолютно объективного судейства. И абсолютно одинаковый подход судей и тренеров к правилам фигурного катания и к системе судейства.

Чтобы тренеры понимали правила так же, как и судьи – и тогда они будут видеть, где допускают ошибки. Когда ты что-то недопонимаешь в правилах, твоя первая эмоция – судья поставил не ту оценку. Но если ты точно знаешь, что не выполнил что-то по правилам, тогда, конечно, у тебя такой реакции не будет.

И, конечно, судьи должны абсолютно объективно судить всех спортсменов, независимо от принадлежности к тем или иным регионам или тренерским штабам. Это наш основной принцип, и мы идем в эту сторону», – сказал Антон Сихарулидзе.

Антон Сихарулидзе и Общество плоской Земли. Больше никто так не отрицал очевидное