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Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»

Алена Леонова отметила качества Антона Сихуралидзе, возглавляющего ФФККР.

11 февраля Сихарулидзе был избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Новость очень хорошая. Сихарулидзе уже сделал очень много для фигурного катания в России, он полностью посвящает себя работе и очень качественно ее выполняет. Антон – хороший человек, которому хочется пожелать лишь успеха. Нельзя за него не порадоваться.

Он очень тесно связан с фигурным катанием и знает все нюансы этого вида спорта. Под его руководством фигурное катание в России будет только процветать», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Леонова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
ФФККР
logoАнтон Сихарулидзе
logoАлена Леонова
logoсборная России
женское катание
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