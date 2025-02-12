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Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»

Антон Сихарулидзе выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.

29 января возле Вашингтона разбился самолет авиакомпании American Eagle Airlines – он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, никто не выжил.

Среди погибших – 28 человек из сообщества фигурного катания, в том числе чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

– Недавно в США произошла ужасная трагедия с крушением самолета. Вы наверняка хорошо знали Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Какими людьми они вам запомнились?

– Да, я не просто был знаком с Женей Шишковой и Вадиком Наумовым. В парном катании я начинал кататься у Людмилы Великовой, катался с ребятами не менее пяти лет в одной группе. А потом, когда я уже катался с Леной (Бережной) у Тамары Москвиной, мы точно так же переодевались в одной и той же раздевалке. Соответственно, мы очень много общались с ребятами. Вадик – чудесный парень, очень ответственный, начитанный. Приносил нам книги, когда сам их заканчивал читать. Классный парень.

Нечего сказать, произошедшее – отвратительно. Наши соболезнования родственниками и близким.

– В Вашингтоне в марте будет благотворительный вечер памяти жертв авиакатастрофы, который организует Ари Закарян. Кто‑то из ФФККР планирует посетить?

– С удовольствием посетим, если нас пригласят, конечно, – сказал президент ФФККР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Евгения Шишкова
ФФККР
Ари Закарян
logoАнтон Сихарулидзе
пары
logoсборная России
Вадим Наумов
происшествия
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