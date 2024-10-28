Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «ISU может возложить погашение судебных издержек на федерацию. Без выплаты этих денег ее никто не допустит на международные старты»

Юрист оценила влияние судебных издержек на возвращение Камилы Валиевой.

В сентябре Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки за допинг. Проигравшую сторону обязали выплатить издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков самому суду, а также по 8 тысяч Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному союзу конькобежцев (ISU).

«В правилах ISU нет прямого запрета, но практически таких спортсменов действительно не допускают к соревнованиям на международном уровне, пока они не выплатят все суммы. В адрес CAS выплаты мало кто отслеживает, но вот в адрес ISU и WADA следят.

Конечно, спортсменка должна вернуть и призовые деньги, заработанные на турнирах, результаты которых были позднее пересмотрены после ее дисквалификации. Считается, что если спортсмен не вернул призовые, то он не выполнил условия санкции, то есть не полностью отбыл ее.

Что касается выплаты судебных издержек, то Международный союз конькобежцев может возложить их погашение на национальную федерацию, и финансовая дисциплинированность самой спортсменки ISU не особо интересует.

Подытоживая вышесказанное, следует сделать вывод, что без выплаты этих денег отбывшую дисквалификацию спортсменку никто не допустит на международные старты, однако источник выплаты может быть разный», – сказала юрист Анна Анцелиович .

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.