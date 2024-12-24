Жулин о допуске россиян: «Многое непонятно в этой ситуации. В любом случае решение, кто поедет, примет тренерский совет федерации, а мы люди подневольные»

Жулин заявил, что ему пока непонятно, как будет проходить отбор на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU ) 20 декабря объявил о допуске российских и белорусских фигуристов к квалификационным соревнованиям Игр-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Многое непонятно во всей этой ситуации – как это будет выглядеть, как будет проходить отбор, будет ли чемпионат России определяющим или же будут еще какие-то прокаты.

В любом случае решение по тому, кто поедет, примет тренерский совет федерации, а мы люди подневольные. Мы как работали, так и будем работать, никак это на нашу группу не повлияет», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много