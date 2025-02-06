Артющенко о ритм-танце: «Не все получилось, но нормальный, рабочий прокат. Бывали и лучше, недочеты есть»
Григорьева и Артющенко оценили свой прокат ритм-танца на юниорском первенстве.
Танцевальный дуэт Василиса Григорьева – Евгений Артющенко занимает первое место с 72,84 баллами.
«Подготовка шла хорошо, мы много работали над всем: чистотой, скоростью, второй оценкой. Мне кажется, сегодня получилось достаточно неплохо. Старались показать максимум и не подвести тренеров, себя. Будем стараться показать то, что мы наработали в произвольном танце.
Мы пропустили юниорский командный турнир из‑за болезни, а потом целенаправленно готовились к первенству. Хотим сказать большое спасибо нашим тренерам», – сказала Григорьева.
«Мне кажется, не все получилось, но нормальный, рабочий прокат. Бывали и лучше. Недочеты есть», – добавил Артющенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем