Артющенко о ритм-танце: «Не все получилось, но нормальный, рабочий прокат. Бывали и лучше, недочеты есть»

Григорьева и Артющенко оценили свой прокат ритм-танца на юниорском первенстве.

Танцевальный дуэт Василиса Григорьева – Евгений Артющенко занимает первое место с 72,84 баллами.

«Подготовка шла хорошо, мы много работали над всем: чистотой, скоростью, второй оценкой. Мне кажется, сегодня получилось достаточно неплохо. Старались показать максимум и не подвести тренеров, себя. Будем стараться показать то, что мы наработали в произвольном танце.

Мы пропустили юниорский командный турнир из‑за болезни, а потом целенаправленно готовились к первенству. Хотим сказать большое спасибо нашим тренерам», – сказала Григорьева.

«Мне кажется, не все получилось, но нормальный, рабочий прокат. Бывали и лучше. Недочеты есть», – добавил Артющенко.