Петросян о допуске к олимпийскому отбору: «Это практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво все оцениваю»

Аделия Петросян рассказала, как отреагировала на допуск россиян к отбору на Игры.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в олимпийском квалификационном турнире в индивидуальном нейтральном статусе. Соревнования пройдут в сентябре в Пекине.

В каждом виде программы российские спортсмены смогут получить только по одной квоте.

«Это был целый набор эмоций. Сложно описать. Тревога, радость, надежда. Это же практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво все оцениваю.

Вся эта ситуация, которая несколько лет тянется, жестока. А сейчас есть маленький шанс наконец-то из нее выйти», – сказала двукратная чемпионка России.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много