Петросян о допуске к олимпийскому отбору: «Это практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво все оцениваю»
Аделия Петросян рассказала, как отреагировала на допуск россиян к отбору на Игры.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в олимпийском квалификационном турнире в индивидуальном нейтральном статусе. Соревнования пройдут в сентябре в Пекине.
В каждом виде программы российские спортсмены смогут получить только по одной квоте.
«Это был целый набор эмоций. Сложно описать. Тревога, радость, надежда. Это же практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво все оцениваю.
Вся эта ситуация, которая несколько лет тянется, жестока. А сейчас есть маленький шанс наконец-то из нее выйти», – сказала двукратная чемпионка России.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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