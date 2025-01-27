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Петросян о допуске к олимпийскому отбору: «Это практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво все оцениваю»

Аделия Петросян рассказала, как отреагировала на допуск россиян к отбору на Игры.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в олимпийском квалификационном турнире в индивидуальном нейтральном статусе. Соревнования пройдут в сентябре в Пекине.

В каждом виде программы российские спортсмены смогут получить только по одной квоте. 

«Это был целый набор эмоций. Сложно описать. Тревога, радость, надежда. Это же практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво все оцениваю.

Вся эта ситуация, которая несколько лет тянется, жестока. А сейчас есть маленький шанс наконец-то из нее выйти», – сказала двукратная чемпионка России. 

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoАделия Петросян
Р-Спорт
logoсборная России
олимпийская квалификация
женское катание
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