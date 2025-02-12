Сихарулидзе на вопрос, будут ли Степанова и Букин кандидатами на олимпийский отбор: «Если рассматривать результаты прошлого и нынешнего сезонов, то да»

Сихарулидзе ответил на вопрос, будут ли Степанова и Букин кандидатами на ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать заявки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля 2025 года.

– Учитывая результаты прошлого и нынешнего сезонов, а также то, что лучшие танцевальные дуэты снялись с финала Гран‑при России, напрашивается мысль о том, что в списке на турнир в Пекине первым номером должны быть Степанова и Букин.

– Если рассматривать результаты прошлого и нынешнего сезонов, то да. Конечно, они выигрывали все соревнования, в которых они участвовали, – сказал глава ФФККР Антон Сихарулидзе.