Сихарулидзе на вопрос, будут ли Степанова и Букин кандидатами на олимпийский отбор: «Если рассматривать результаты прошлого и нынешнего сезонов, то да»
Сихарулидзе ответил на вопрос, будут ли Степанова и Букин кандидатами на ОИ.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать заявки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля 2025 года.
– Учитывая результаты прошлого и нынешнего сезонов, а также то, что лучшие танцевальные дуэты снялись с финала Гран‑при России, напрашивается мысль о том, что в списке на турнир в Пекине первым номером должны быть Степанова и Букин.
– Если рассматривать результаты прошлого и нынешнего сезонов, то да. Конечно, они выигрывали все соревнования, в которых они участвовали, – сказал глава ФФККР Антон Сихарулидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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