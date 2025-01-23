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Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наши первые номера. Не вижу им альтернатив»

Тарасова сообщила, что планирует побывать на тренировке Степановой и Букина.

Ранее стало известно, что танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин досрочно завершили сезон и начали работу над новыми программами к олимпийской квалификации. 

«Степанова и Букин – наши первые номера. Очень рада, что они начали подготовку к следующему сезону. Я еще не была у них на тренировке, но поеду на следующей неделе. Я не вижу альтернатив им», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

В фигурке шум с олимпийским составом и хаос в танцах: что правда, а что нет?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександра Степанова
танцы на льду
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoИван Букин
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