Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наши первые номера. Не вижу им альтернатив»
Тарасова сообщила, что планирует побывать на тренировке Степановой и Букина.
Ранее стало известно, что танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин досрочно завершили сезон и начали работу над новыми программами к олимпийской квалификации.
«Степанова и Букин – наши первые номера. Очень рада, что они начали подготовку к следующему сезону. Я еще не была у них на тренировке, но поеду на следующей неделе. Я не вижу альтернатив им», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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