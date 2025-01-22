Наталья Бестемьянова: «С уважением отношусь к выбору федерации на олимпийский отбор. Из мужчин отправила бы Владислава Дикиджи»
Бестемьянова считает, что Дикиджи должен участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ФФККР рекомендует Аделию Петросян, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Александру Степанову и Ивана Букина для участия в олимпийском отборе. Кандидатура у мужчин будет определена по итогам финала Гран-при России в Красноярске.
«Я с уважением отношусь к решению Александры Степановой и Ивана Букина досрочно завершить сезон. И с уважением отношусь к выбору федерации на олимпийский отбор в Пекин.
Из мужчин в Пекин отправила бы Владислава Дикиджи», — сказала Наталья Бестемьянова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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