Наталья Бестемьянова: «С уважением отношусь к выбору федерации на олимпийский отбор. Из мужчин отправила бы Владислава Дикиджи»

Бестемьянова считает, что Дикиджи должен участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ФФККР рекомендует Аделию Петросян, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Александру Степанову и Ивана Букина для участия в олимпийском отборе. Кандидатура у мужчин будет определена по итогам финала Гран-при России в Красноярске.

«Я с уважением отношусь к решению Александры Степановой и Ивана Букина досрочно завершить сезон. И с уважением отношусь к выбору федерации на олимпийский отбор в Пекин.

Из мужчин в Пекин отправила бы Владислава Дикиджи», — сказала Наталья Бестемьянова.