Российские спортсмены для допуска будут проходить специальную проверку в соответствии с рекомендациями ISU и МОК

ISU сообщил, что российские спортсмены будут проходить специальную проверку.

Проверка будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и самого Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее ISU сообщил о допуске россиян до квалификационных соревнований на Олимпиаду-2026. В период с 1 по 25 февраля 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна назвать по одному участнику в каждом виде (пары, танцы на льду, мужское и женское катание).

ISU оставляет за собой право ограничить количество вспомогательного персонала, сопровождающего нейтральных атлетов.

Также отмечается, что спортсмены и персонал не должны быть связаны с любым лицом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Они должны согласиться выполнить любой запрос информации от ISU, МОК, а также от Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), включая любой запрос на предоставление дополнительной информации о местонахождении или контактных данных всего персонала, с которым они связаны.

Отбор проб будет происходить аккредитованными WADA лабораториями за пределами России и Беларуси.