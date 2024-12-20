Российские спортсмены для допуска будут проходить специальную проверку в соответствии с рекомендациями ISU и МОК
Проверка будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и самого Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее ISU сообщил о допуске россиян до квалификационных соревнований на Олимпиаду-2026. В период с 1 по 25 февраля 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна назвать по одному участнику в каждом виде (пары, танцы на льду, мужское и женское катание).
ISU оставляет за собой право ограничить количество вспомогательного персонала, сопровождающего нейтральных атлетов.
Также отмечается, что спортсмены и персонал не должны быть связаны с любым лицом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Они должны согласиться выполнить любой запрос информации от ISU, МОК, а также от Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), включая любой запрос на предоставление дополнительной информации о местонахождении или контактных данных всего персонала, с которым они связаны.
Отбор проб будет происходить аккредитованными WADA лабораториями за пределами России и Беларуси.
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