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Юрист Анцелиович о новой апелляции Валиевой: «Полагаю, это может быть связано с решением ISU о лишении золота российской сборной»

Юрист назвала возможную причину новой апелляции Камилы Валиевой по допинг-делу.

Сообщалось, что российская фигуристка Валиева вновь подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

«Полагаю, что эта апелляция может быть связана с решением по другому делу, где она была заявителем, то есть по решению ISU (Международного союза конькобежцев) о перераспределении очков. Соответственно, о лишении золота российской сборной и присуждении ей бронзы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине», – сказала юрист Анна Анцелиович.

В январе Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявлял о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Впоследствии ISU пересмотрел итоги командного турнира Олимпиады-2022 и переместил сборную России с первого места на третье.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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