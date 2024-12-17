Юрист Анцелиович о новой апелляции Валиевой: «Полагаю, это может быть связано с решением ISU о лишении золота российской сборной»
Юрист назвала возможную причину новой апелляции Камилы Валиевой по допинг-делу.
Сообщалось, что российская фигуристка Валиева вновь подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
«Полагаю, что эта апелляция может быть связана с решением по другому делу, где она была заявителем, то есть по решению ISU (Международного союза конькобежцев) о перераспределении очков. Соответственно, о лишении золота российской сборной и присуждении ей бронзы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине», – сказала юрист Анна Анцелиович.
В январе Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявлял о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Впоследствии ISU пересмотрел итоги командного турнира Олимпиады-2022 и переместил сборную России с первого места на третье.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем