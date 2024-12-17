Юрист Анцелиович о новой апелляции Валиевой: «Полагаю, это может быть связано с решением ISU о лишении золота российской сборной»

Юрист назвала возможную причину новой апелляции Камилы Валиевой по допинг-делу.

Сообщалось, что российская фигуристка Валиева вновь подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

«Полагаю, что эта апелляция может быть связана с решением по другому делу, где она была заявителем, то есть по решению ISU (Международного союза конькобежцев) о перераспределении очков. Соответственно, о лишении золота российской сборной и присуждении ей бронзы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине», – сказала юрист Анна Анцелиович .

В январе Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявлял о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Впоследствии ISU пересмотрел итоги командного турнира Олимпиады-2022 и переместил сборную России с первого места на третье.