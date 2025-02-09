Наталья Бестемьянова: «Помимо всех ультра‑си, Костылева обладает необыкновенной харизмой, хореографичностью и сбалансированным катанием»

Бестемьянова считает, что фигуристка Костылева обладает необыкновенной харизмой.

13-летняя Елена Костылева победила на первенстве России среди юниоров в Саранске. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.

«Смотрела первенство России среди юниоров, но очень поверхностно. Могу выделить Лену Костылеву. Очень разносторонняя спортсменка. Помимо всех ультра‑си, которые она умеет делать, также обладает необыкновенной харизмой, хореографичностью и сбалансированным катанием.

Из мальчиков, конечно, могу выделить Льва Лазарева», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова .

Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой