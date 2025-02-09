Давыдов о переходах к Тутберидзе: «Когда золото достается спортсменам из других школ, это повод задуматься, что добиться результата можно и у других специалистов»

Сергей Давыдов высказался о переходах фигуристов к тренеру Этери Тутберидзе.

На первенстве России среди юниоров в Саранске ученик Давыдова Лев Лазарев выиграл золото в соревнованиях юниоров. Ученица Евгения Плющенко Елена Костылева победила у девушек. Фигуристы Тутберидзе Арсений Федотов и Алиса Двоеглазова заняли вторые места.

— Многие мои коллеги посчитали сенсацией, что впервые за 12 лет без золота юниорских первенств остался тренерский штаб Этери Тутберидзе. А в тренерских кругах эта тема как-то поднимается?

— Я бы сказал, что все понимают, почему сейчас спортсмены довольно массово переходят к специалистам «Хрустального». Там новый большой каток, великолепные условия, прекрасные тренеры.

Просто когда золото достается спортсменам из других школ, это повод задуматься, что добиться результата можно и у других специалистов. Надо просто доверять тренеру, терпеть и верить в правильность той работы, которую тебе предлагают. Если смотреть на общую ситуацию в таком ракурсе, это, безусловно, положительная штука.

— Не исключаю, что и вашему ученику могли предлагать сменить наставника. Эту тему вы как-то затрагиваете в разговорах?

— Зачем это обсуждать? Лазарев — очень взрослый и ответственный товарищ, к тому же болеет спортом, понимаете? Люди, которые болеют каким-то делом, вряд ли будут распыляться на поиски более комфортных условий, им просто не до этого. Да и к чему?

Лев выучил, работая со мной, все четверные прыжки, постановки мы делаем совместно, вместе выбираем музыку, всегда советуемся, причем я реально прислушиваюсь к его мнению. Он занят делом, я занят им. Надеюсь, что так и будет, — сказал Давыдов.