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  • Сергей Давыдов: «Лазарев неплохо прыгает тройной аксель, но большого смысла в этом я не вижу. Лучше сделать еще один квад, который стоит дороже, а дается легче»
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Сергей Давыдов: «Лазарев неплохо прыгает тройной аксель, но большого смысла в этом я не вижу. Лучше сделать еще один квад, который стоит дороже, а дается легче»

Давыдов рассказал, почему Лазарев не исполняет тройной аксель в произвольной.

— Ваш ученик Лев Лазарев впервые стал победителем юниорского первенства страны, исполнив произвольную программу с пятью четверными прыжками. Правда, с одного из них упал. При этом почти во всех интервью сам спортсмен рассказывает, что намерен еще больше усложнить программу. Что вы думаете по этому поводу, как тренер?

— Лев способен прекрасно катать контент с пятью квадами. На тренировках у него с этим трудностей нет. Но мне, как тренеру, прежде всего важен баланс. Чтобы программа была с четверными прыжками, с достойным образом, с хорошей хореографией, чтобы выезды были сложными, а не просто прыгнул — пробежал. Мы об этом очень много разговариваем.

— Точки зрения совпадают?

— Когда Лев говорит об усложнении, в нем сильно ощущается юношеский максимализм. Сделал — не останавливайся, иди дальше, двигайся, учи новое, добавляй в программу, усложняйся и так далее. Это правильно, в конце концов спорт — это постоянное движение вперед без остановки.

При этом с моей точкой зрения Лазарев согласен. Мне, например, очень понравилось, как он исполнил в Саранске короткую программу. Слаженно, из элемента в элемент. Понятно, что там нет такой сложности, как в произвольной, но наша задача-максимум — добиться такого эффекта и в произвольном катании.

Сделать это крайне сложно, потому что каждый из четверных прыжков, как и тройной аксель, требует определенной подготовки, сосредоточенности. Как не старайся это скрыть, все проявляется на льду.

— Лазарев как-то сказал, что тройной аксель дается ему тяжелее других прыжков, но тем не менее прекрасно исполнил его в короткой программе. Когда стоит ждать этот прыжок в произвольной?

— Можно хоть сейчас, Лев неплохо его прыгает, но большого смысла в этом я не вижу. Аксель не его прыжок. Он забирает слишком много эмоциональных сил, а мне надо, чтобы эти силы тратились на сложную программу с хорошей хореографией. Лучше сделать еще один квад, который стоит дороже, а дается легче, — сказал Давыдов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
Сергей Давыдов
logoсборная России
чемпионат России среди юниоров
мужское катание
Лев Лазарев
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