Елена Радионова: «У Костылевой большой талант, очень артистичная девочка. Видна работа Плющенко и его команды»

Елена Радионова считает, что у фигуристки Елены Костылевой большой талант.

13-летняя Костылева победила на первенстве России среди юниоров в Саранске. Она тренируется в академии Евгения Плющенко .

– Татьяна Тарасова считает, что такие, как Костылева, рождаются очень редко. Как вы оцените ее потенциал?

– Абсолютно согласна с Татьяной Анатольевной. У Лены большой талант, очень артистичная девочка, которая прекрасно владеет коньком. Она еще очень юна и будет совершенствовать свое катание, но потенциал и талант заметны уже сейчас. Сейчас многие юниорки исполняют четверные прыжки, нужно выделятся катанием. Для меня на первенстве были две артистичные девочки – Лена Костылева и Соня Дзепка.

– Видна работа Плющенко?

– Несомненно, видна работа Евгения Викторовича и его команды. Без этой работы они бы не добились такого результата. Лена абсолютно заслуженно выиграла медаль. Думаю, отрыв в баллах мог быть и еще больше, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Радионова.

Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой