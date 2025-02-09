Елена Радионова: «У Костылевой большой талант, очень артистичная девочка. Видна работа Плющенко и его команды»
13-летняя Костылева победила на первенстве России среди юниоров в Саранске. Она тренируется в академии Евгения Плющенко.
– Татьяна Тарасова считает, что такие, как Костылева, рождаются очень редко. Как вы оцените ее потенциал?
– Абсолютно согласна с Татьяной Анатольевной. У Лены большой талант, очень артистичная девочка, которая прекрасно владеет коньком. Она еще очень юна и будет совершенствовать свое катание, но потенциал и талант заметны уже сейчас. Сейчас многие юниорки исполняют четверные прыжки, нужно выделятся катанием. Для меня на первенстве были две артистичные девочки – Лена Костылева и Соня Дзепка.
– Видна работа Плющенко?
– Несомненно, видна работа Евгения Викторовича и его команды. Без этой работы они бы не добились такого результата. Лена абсолютно заслуженно выиграла медаль. Думаю, отрыв в баллах мог быть и еще больше, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Радионова.
Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой
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