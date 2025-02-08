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Тарасова о первенстве России: «Было очень интересно, настоящая борьба. Программы у всех очень хорошо поставлены, ни одного пустого места»

Татьяна Тарасова оценила итоги первенства России среди юниоров.

Соревнования фигуристов завершились  в Саранске. В женском одиночном катании победила Елена Костылева, в мужском – Лев Лазарев, в танцах на льду – Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, в парах – Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

«Весь чемпионат я просмотрела, это было очень интересно, была настоящая борьба. Вообще первенства всегда были очень интересными соревнованиями, там рождаются молодые таланты, которые дальше представляют нашу страну за рубежом и входят в основной состав сборной. Так было и на этот раз. В каждом виде профессионально, интересно, с новыми элементами катались и пары, и одиночники, и танцоры старались.

Юниоры делали новые элементы, которые не делают взрослые, программы у всех очень хорошо поставлены, ни одного пустого места. Все то, что у них есть, они делают очень профессионально. Я осталась довольна всем чемпионатом. И могу поблагодарить и поздравить нашу федерацию с тем, что на протяжении многих лет она ведет правильную работу с молодежью», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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чемпионат России среди юниоров
пары
женское катание
танцы на льду
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