Вайцеховская о Костылевой: «Когда спортсменка заканчивает программу сильно после финального аккорда, это говорит о том, что музыку она не воспринимает»
Накануне Костылева стала победительницей первенства России среди юниоров в Саранске.
«Леночка Костылева. Гениальный прокат гениального во всех отношениях ребенка. Это если о технике. На месте все: скорость, прыжки, хладнокровие. Не понравился музыкальный выбор.
Дело не в том, по возрасту Бах или не по возрасту. Когда спортсменка так сильно выпадает из музыки, заканчивая безошибочно исполненную программу сильно после финального аккорда, это говорит о том, что музыку она не воспринимает. Не важна для нее в этой программе музыка – от слова «совсем».
Понятно, что при таком количестве ультра-си выразительность катания уходит на второй план, но хореограф должен был подумать и над этим тоже.
Макияж, ретро-платье в стиле «дорого-богато» и странного, ни с чем не сочетающегося оттенка колготы пусть останутся проблемой лично моего восприятия. Не зашло...» – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.
Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой
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