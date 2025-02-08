Вайцеховская о Костылевой: «Когда спортсменка заканчивает программу сильно после финального аккорда, это говорит о том, что музыку она не воспринимает»

Вайцеховская считает, что фигуристка Елена Костылева не воспринимает музыку.

Накануне Костылева стала победительницей первенства России среди юниоров в Саранске.

«Леночка Костылева. Гениальный прокат гениального во всех отношениях ребенка. Это если о технике. На месте все: скорость, прыжки, хладнокровие. Не понравился музыкальный выбор.

Дело не в том, по возрасту Бах или не по возрасту. Когда спортсменка так сильно выпадает из музыки, заканчивая безошибочно исполненную программу сильно после финального аккорда, это говорит о том, что музыку она не воспринимает. Не важна для нее в этой программе музыка – от слова «совсем».

Понятно, что при таком количестве ультра-си выразительность катания уходит на второй план, но хореограф должен был подумать и над этим тоже.

Макияж, ретро-платье в стиле «дорого-богато» и странного, ни с чем не сочетающегося оттенка колготы пусть останутся проблемой лично моего восприятия. Не зашло...» – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой