Лев Лазарев: «Не скажу, что я уровнем выше соперников. Конкуренция была большая, но все в последней разминке прокатали не свой максимум»
«Рад что получилось в этот раз выиграть, но прокат был не самый лучший. Больше всего обидно за сальхов, все остальное я хоть и криво, но устоял. Эмоции тем не менее положительные. Хотелось сделать свой максимум, для меня было важно прокатать произвольную с тем набором, который я обкатывал. И я приехал сюда за чистым прокатом, надеялся, что прокатаю чисто. Как вышло – так и вышло. Это тоже хорошо.
Не думал о том, что я хорошо выступал по ходу сезона и, возможно, выступал лучше, чем кто-то. Все-таки все стараются подойти к первенству в своей лучшей форме и нельзя никого недооценивать. Не скажу, что я уровнем выше соперников. Конкуренция была большая, но все в последней разминке прокатали не свой максимум. На прошлом финале Гран-при был такой же состав, но вся разминка откатала чисто и было интересно соперничать.
Что во мне изменилось за год? Трудно сказать, мне кажется ничего. В принципе уверенность приходит со временем, когда прыгаешь четверные уже на протяжении более чем трех лет с каждым месяцем все увереннее выходит», – сказал Лазарев.
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