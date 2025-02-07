Лев Лазарев: «Не скажу, что я уровнем выше соперников. Конкуренция была большая, но все в последней разминке прокатали не свой максимум»

Фигурист Лев Лазарев оценил уровень конкуренции на первенстве России в Саранске.

«Рад что получилось в этот раз выиграть, но прокат был не самый лучший. Больше всего обидно за сальхов, все остальное я хоть и криво, но устоял. Эмоции тем не менее положительные. Хотелось сделать свой максимум, для меня было важно прокатать произвольную с тем набором, который я обкатывал. И я приехал сюда за чистым прокатом, надеялся, что прокатаю чисто. Как вышло – так и вышло. Это тоже хорошо.

Не думал о том, что я хорошо выступал по ходу сезона и, возможно, выступал лучше, чем кто-то. Все-таки все стараются подойти к первенству в своей лучшей форме и нельзя никого недооценивать. Не скажу, что я уровнем выше соперников. Конкуренция была большая, но все в последней разминке прокатали не свой максимум. На прошлом финале Гран-при был такой же состав, но вся разминка откатала чисто и было интересно соперничать.

Что во мне изменилось за год? Трудно сказать, мне кажется ничего. В принципе уверенность приходит со временем, когда прыгаешь четверные уже на протяжении более чем трех лет с каждым месяцем все увереннее выходит», – сказал Лазарев.