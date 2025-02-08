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Евгеньев о реакции зрителей на их оценки на ЧР по прыжкам: «Приятно. Когда еще можно услышать, что московскую пару так сильно поддерживают в Питере?»

Мухортова и Евгеньев рассказали, как отнеслись к реакции публики на их оценки.

На чемпионате России по прыжкам пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев выбыла в 1/2 финала личного турнира. 

– После выставления оценок многие болельщики выказали недовольство баллами, считая их заниженными. Как вы отнеслись к такой реакции публики?

Мухортова: Я не совсем поняла, что произошло и сколько баллов нам поставили. Только знала, что мы вроде бы сейчас уходим, но и это нам сказали уже после того, как убрали камеру и мы вышли за пределы льда.

Даже в раздевалке я не понимала, переобуваться нам или нет. Такое смазанное впечатление у меня было после того, как мы выбыли из личного турнира.

Евгеньев: Похожая ситуация случилась с нами на чемпионате России после короткой программы, где я попытался, скажем так, чуть-чуть успокоить толпу. После этого прочитал в разных телеграм-каналах о том, что болельщики скандируют: «Мало!» – а Дмитрий встал и поддержал толпу, ха-ха.

Так ситуация воспринимается с разных ракурсов. Конкретно на прыжковом турнире я был в замешательстве и, если честно, не знал, как поступить. На записи камеры видно, как я тянусь к Алексею Тихонову и спрашиваю, как нам быть.

Мухортова: Когда мы видели выставленные оценки, они ни о чем нам не говорили, потому что мы привыкли видеть баллы за короткую и за произвольную программы. А это оценка именно за технику и за конкретные элементы. Поэтому я не могла адекватно оценить, много это или мало, и было не очень понятно, как на это все реагировать.

Евгеньев: В любом случае приятно получать такую обратную связь от зрителей. Когда еще можно услышать, что московскую пару так сильно поддерживают в Питере? Это невероятно приятно, и хочется поблагодарить в первую очередь, конечно, болельщиков.

«Они что, придурки?» Одну пару наказали за перекат, но простили то же самое Бойковой с Козловским

«Оценки непрозрачные, все выглядит шизофренично». Главная беда прыжкового турнира фигуристов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Евгеньев
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoСпорт-Экспресс
logoАнастасия Мухортова
пары
болельщики
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