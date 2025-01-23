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  • Команда Галлямова выиграла второй челлендж в «Лиге чемпионов». Одиночники сделали интересные каскады, танцоры – тодесы, пары – танцевальные поддержки
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Команда Галлямова выиграла второй челлендж в «Лиге чемпионов». Одиночники сделали интересные каскады, танцоры – тодесы, пары – танцевальные поддержки

Команда Александра Галлямова выиграла 2-й челлендж в фигурной «Лиге чемпионов».

В рамках второго челленджа одиночники должны были сделать интересные каскады, танцевальные дуэты – тодесы, пары – танцевальные поддержки (их оценивали Никита Кацалапов и Владимир Морозов). Подробные правила челленджа представлены здесь.

Больше всего очков в этом челлендже набрала команда «Тихоокеанские сивучи» (капитан – Александр Галлямов).

«Лига чемпионов» по фигурному катанию

2-й челлендж

Самый интересный каскад

1. Даниил Самсонов и Аделия Петросян («Сивучи») – 37,05 (6 очков)

2. Марк Кондратюк и Алина Горбачева («Нерпы») – 35,44 (5)

3. Владислав Дикиджи и Софья Муравьева («Леопарды») – 34,77 (4)

4. Егор Рухин и Людмила Фурсова («Манулы») – 30,79 (3)

5. Макар Игнатов и Анна Фролова («Аргали») – 30,78 (2)

6. Евгений Семененко и Вероника Яметова («Тигры») – 28,99 (1)

Танцевальный тодес

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов («Сивучи») – 1,5 оборота (6)

2. Софья Шевченко – Андрей Ежлов («Леопарды») – 1 (5)

3. Александра Прокопец – Александр Васькович («Манулы») – 0,5 (4)

4-6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов («Тигры) – 0 (2)

4-6. Анна Коломенская – Артем Фролов («Аргали») – 0 (2)

4-6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин («Нерпы») – 0 (2)

Парная танцевальная поддержка

1-2. Ясмина Кадырова – Илья Миронов («Леопарды») – 5,5

1-2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев («Аргали») – 5,5

3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов («Нерпы») – 4

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов («Сивучи») – 3

5-6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский («Манулы») – 1,5

5-6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко («Тигры») – 1,5

Итого

1. «Сивучи» – 15 (24 очка в общий зачет)

2. «Леопарды» – 14,5 (20)

3. «Нерпы» – 11 (16)

4. «Аргали» – 9,5 (12)

5. «Манулы» – 8,5 (8)

6. «Тигры» – 4,5 (4)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Лига чемпионов. Фигурное катание»
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Алиса Блинникова
Александра Прокопец
Людмила Фурсова
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Анна Фролова
Анна Коломенская
Иван Махноносов
Софья Шевченко
Дмитрий Студеникин
Вероника Яметова
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Егор Рухин
logoСофья Муравьева
logoДмитрий Козловский
logoВасилиса Кагановская
Андрей Ежлов
logoЯсмина Кадырова
Артем Грицаенко
Елизавета Осокина
logoВладимир Морозов
logoАнастасия Мухортова
Алина Горбачева
Артем Фролов
logoАделия Петросян
logoМаксим Некрасов
Екатерина Рыбакова
Милана Кузьмина
logoАлександр Галлямов
logoЕвгений Семененко
Илья Миронов
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