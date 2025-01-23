Команда Галлямова выиграла второй челлендж в «Лиге чемпионов». Одиночники сделали интересные каскады, танцоры – тодесы, пары – танцевальные поддержки
В рамках второго челленджа одиночники должны были сделать интересные каскады, танцевальные дуэты – тодесы, пары – танцевальные поддержки (их оценивали Никита Кацалапов и Владимир Морозов). Подробные правила челленджа представлены здесь.
Больше всего очков в этом челлендже набрала команда «Тихоокеанские сивучи» (капитан – Александр Галлямов).
«Лига чемпионов» по фигурному катанию
2-й челлендж
Самый интересный каскад
1. Даниил Самсонов и Аделия Петросян («Сивучи») – 37,05 (6 очков)
2. Марк Кондратюк и Алина Горбачева («Нерпы») – 35,44 (5)
3. Владислав Дикиджи и Софья Муравьева («Леопарды») – 34,77 (4)
4. Егор Рухин и Людмила Фурсова («Манулы») – 30,79 (3)
5. Макар Игнатов и Анна Фролова («Аргали») – 30,78 (2)
6. Евгений Семененко и Вероника Яметова («Тигры») – 28,99 (1)
Танцевальный тодес
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов («Сивучи») – 1,5 оборота (6)
2. Софья Шевченко – Андрей Ежлов («Леопарды») – 1 (5)
3. Александра Прокопец – Александр Васькович («Манулы») – 0,5 (4)
4-6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов («Тигры) – 0 (2)
4-6. Анна Коломенская – Артем Фролов («Аргали») – 0 (2)
4-6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин («Нерпы») – 0 (2)
Парная танцевальная поддержка
1-2. Ясмина Кадырова – Илья Миронов («Леопарды») – 5,5
1-2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев («Аргали») – 5,5
3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов («Нерпы») – 4
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов («Сивучи») – 3
5-6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский («Манулы») – 1,5
5-6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко («Тигры») – 1,5
Итого
1. «Сивучи» – 15 (24 очка в общий зачет)
2. «Леопарды» – 14,5 (20)
3. «Нерпы» – 11 (16)
4. «Аргали» – 9,5 (12)
5. «Манулы» – 8,5 (8)
6. «Тигры» – 4,5 (4)
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