Команда Галлямова выиграла второй челлендж в «Лиге чемпионов». Одиночники сделали интересные каскады, танцоры – тодесы, пары – танцевальные поддержки

Команда Александра Галлямова выиграла 2-й челлендж в фигурной «Лиге чемпионов».

В рамках второго челленджа одиночники должны были сделать интересные каскады, танцевальные дуэты – тодесы, пары – танцевальные поддержки (их оценивали Никита Кацалапов и Владимир Морозов). Подробные правила челленджа представлены здесь .

Больше всего очков в этом челлендже набрала команда «Тихоокеанские сивучи» (капитан – Александр Галлямов).

«Лига чемпионов» по фигурному катанию

2-й челлендж

Самый интересный каскад

1. Даниил Самсонов и Аделия Петросян («Сивучи») – 37,05 (6 очков)

2. Марк Кондратюк и Алина Горбачева («Нерпы») – 35,44 (5)

3. Владислав Дикиджи и Софья Муравьева («Леопарды») – 34,77 (4)

4. Егор Рухин и Людмила Фурсова («Манулы») – 30,79 (3)

5. Макар Игнатов и Анна Фролова («Аргали») – 30,78 (2)

6. Евгений Семененко и Вероника Яметова («Тигры») – 28,99 (1)

Танцевальный тодес

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов («Сивучи») – 1,5 оборота (6)

2. Софья Шевченко – Андрей Ежлов («Леопарды») – 1 (5)

3. Александра Прокопец – Александр Васькович («Манулы») – 0,5 (4)

4-6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов («Тигры) – 0 (2)

4-6. Анна Коломенская – Артем Фролов («Аргали») – 0 (2)

4-6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин («Нерпы») – 0 (2)

Парная танцевальная поддержка

1-2. Ясмина Кадырова – Илья Миронов («Леопарды») – 5,5

1-2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев («Аргали») – 5,5

3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов («Нерпы») – 4

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов («Сивучи») – 3

5-6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский («Манулы») – 1,5

5-6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко («Тигры») – 1,5

Итого

1. «Сивучи» – 15 (24 очка в общий зачет)

2. «Леопарды» – 14,5 (20)

3. «Нерпы» – 11 (16)

4. «Аргали» – 9,5 (12)

5. «Манулы» – 8,5 (8)

6. «Тигры» – 4,5 (4)