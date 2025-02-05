Расписание первенства России среди юниоров в Саранске
С 6 по 8 февраля в Саранске пройдет первенство России по фигурному катанию.
Первенство России среди юниоров
Саранск
6 февраля, четверг
Юноши, короткая программа
14:00
Девушки, короткая программа
17:10
Танцы на льду, ритм-танец
19:45
7 февраля, пятница
Юноши, произвольная программа
13:15
Девушки, произвольная программа
16:15
Пары, короткая программа
19:15
8 февраля, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
12:00
Пары, произвольная программа
14:40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала. Предварительный состав участников – здесь.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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