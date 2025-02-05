Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

С 6 по 8 февраля в Саранске пройдет первенство России по фигурному катанию.

Первенство России среди юниоров Саранск 6 февраля, четверг Юноши, короткая программа 14:00 Девушки, короткая программа 17:10 Танцы на льду, ритм-танец 19:45 7 февраля, пятница Юноши, произвольная программа 13:15 Девушки, произвольная программа 16:15 Пары, короткая программа 19:15 8 февраля, суббота Танцы на льду, произвольный танец 12:00 Пары, произвольная программа 14:40 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала. Предварительный состав участников – здесь . Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25