Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Доможирова и Вегера, Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов выступят с короткими программами
Юниорские пары покажут короткие программы на турнире на призы президента ФФКМ.
Турнир на призы президента ФФКМ
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 15.45 по московскому времени (20 января). Прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Кира Доможирова – Илья Вегера
2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
3. Таисия Горнякова – Никита Финохин
4. Варвара Илюшко – Роман Орлов
Вторая разминка
5. Дарья Самохвалова – Роман Романычев
6. Варвара Черемных – Андрей Рудь
7. Ольга Сабада – Павел Астахов
8. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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