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Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Доможирова и Вегера, Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов выступят с короткими программами

Юниорские пары покажут короткие программы на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 15.45 по московскому времени (20 января). Прямая трансляцияMainstream. 

Первая разминка

1. Кира Доможирова – Илья Вегера 

2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов 

3. Таисия Горнякова – Никита Финохин 

4. Варвара Илюшко – Роман Орлов

Вторая разминка 

5. Дарья Самохвалова – Роман Романычев 

6. Варвара Черемных – Андрей Рудь 

7. Ольга Сабада – Павел Астахов 

8. Зоя Ковязина – Артемий Мохов 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Ольга Сабада
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