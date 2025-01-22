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Базылюк, Лазарев, Федотов, Костылева, Двоеглазова, Принева, Андреева, Сарновский выступят на первенстве России среди юниоров

Базылюк, Лазарев, Федотов, Костылева выступят на первенстве России среди юниоров.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников первенства России среди юниоров, которое пройдет в Саранске с 5 по 9 февраля.

Юниоры: Михаил Алексахин, Максим Бадави, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Илья Малышев, Илья Мальков, Артемий Маринин, Макар Пузин, Никита Сарновский, Александр Семков, Макар Солодников, Михаил Тихонов, Арсений Федотов.

Юниорки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Мария Котова, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчева, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Алена Принева, Любовь Рубцова, Полина Тихонова, Дина Хуснутдинова.

Пары: Виктория Двинина – Виктор Потапов, Кира Доможирова – Илья Вегера, Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Майя Шегай – Андрей Шадерков, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Арина Горшенина – Илья Макаров, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Лилия Литенко – Игнат Пахомов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Ирина Скопина – Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Мария Фефелова – Артем Валов, Александра Финохина – Никита Иванов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
пары
logoсборная России
танцы на льду
ФФККР
женское катание
мужское катание
чемпионат России среди юниоров
Илья Малышев
Вадим Воронов
Макар Пузин
Герман Ленков
Максим Бадави
Никита Сарновский
Илья Мальков
Артемий Маринин
Макар Солодников
Михаил Тихонов
Арсений Федотов
Глеб Ковтун
Михаил Алексахин
Эдуард Карартынян
Марк Лукин
logoНиколай Колесников
Лев Лазарев
Александр Семков
Милана Лебедева
Полина Тихонова
Маргарита Базылюк
Елизавета Лабутина
Мария Котова
logoАлиса Двоеглазова
Елена Костылева
Елизавета Андреева
Валерия Лукашова
Агата Петрова
Алена Принева
Анна Ляшенко
Дина Хуснутдинова
Валерия Литвинчева
Лидия Плескачева
Варвара Лисс
Любовь Рубцова
София Дзепка
Илья Вегера
Егор Карнаухов
Анна Москалева
Зоя Ковязина
Владислав Вильчик
Анна Билибина
Артем Петров
Виктор Потапов
Александр Брегей
Артем Родзянов
Кира Доможирова
Ольга Сабада
Павел Астахов
Анастасия Чернышова
Полина Шешелева
Альбина Камалдинова
Виктория Двинина
Андрей Шадерков
Дмитрий Кашаев
Майя Шегай
Даниль Галимов
София Диана Касинс
Вероника Меренкова
Таисия Щербинина
Артемий Мохов
Дмитрий Родионов
Василиса Григорьева
Таисия Шепталина
Денис Ауров
Александра Финохина
Сергей Лагутов
Дмитрий Симонов
Ирина Скопина
Мария Фефелова
Арина Горшенина
Варвара Слуцкая
Елизавета Малеина
Игнат Пахомов
Глеб Гончаров
Артем Валов
Зоя Пестова
Иван Тельнов
Матвей Самохин
Дмитрий Пекин
Полина Пилипенко
Илья Макаров
Никита Иванов
Родион Мурасалимов
Владислав Михайлов
Камилла Шарафутдинова
Евгений Артющенко
Дарья Дрожжина
Лилия Литенко
Елизавета Ростилова
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