Базылюк, Лазарев, Федотов, Костылева, Двоеглазова, Принева, Андреева, Сарновский выступят на первенстве России среди юниоров

Базылюк, Лазарев, Федотов, Костылева выступят на первенстве России среди юниоров.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников первенства России среди юниоров, которое пройдет в Саранске с 5 по 9 февраля.

Юниоры : Михаил Алексахин, Максим Бадави, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Илья Малышев, Илья Мальков, Артемий Маринин, Макар Пузин, Никита Сарновский, Александр Семков, Макар Солодников, Михаил Тихонов, Арсений Федотов.

Юниорки : Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Мария Котова, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчева, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Алена Принева, Любовь Рубцова, Полина Тихонова, Дина Хуснутдинова.

Пары : Виктория Двинина – Виктор Потапов, Кира Доможирова – Илья Вегера, Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Майя Шегай – Андрей Шадерков, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду : Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Арина Горшенина – Илья Макаров, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Лилия Литенко – Игнат Пахомов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Ирина Скопина – Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Мария Фефелова – Артем Валов, Александра Финохина – Никита Иванов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.