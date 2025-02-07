Татьяна Тарасова: «Лена Костылева, которая выиграла первенство России, – такие рождаются очень редко. Но ей наши судьи ставят очень мало баллов»
Тарасова считает, что у Костылевой на первенстве России оценки должны быть выше.
Елена Костылева одержала победу на первенстве России среди юниоров с результатом 233,10 балла. Второй стала Алиса Двоеглазова (231,56), третьей – София Дзепка (218,38).
«Впечатления потрясающие. У нас такие юниоры, которых нет ни у кого в мире.
Девочка Лена, которая выиграла — такие рождаются очень редко. Но ей наши судьи ставят очень мало баллов. Они были настроены по‑другому, я этого не понимаю.
Неужели с детских лет нужно этим заниматься? Вторая оценка очень маленькая. Несправедливо. Она должна была обкатать там всех на пять баллов, а то и на десять. Мы сами не знаем, чем нам гордиться?» — сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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