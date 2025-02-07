София Дзепка: «Медаль первенства России для меня значит, что все возможно. Не собираюсь останавливаться, возможно, буду усложнять контент»
— Для меня этот результат, конечно, очень неожиданный. Первый четверной тулуп я собрала на той неделе в понедельник. Это не первый в жизни четверной тулуп, я какое‑то время его не прыгала. Решили попробовать восстановить, не особо зацикливаясь на этом. Начал получаться на тренировках, вставили в программу.
Я около недели накатывала тулуп в программе. Очень рада, что у меня получилось исполнить его в программе.
Не было ли сомнений? В этот раз, наверное, нет. Были старты, подходя к которым, я учила какой‑то четверной, но в последний момент понимали, что не стоит рисковать. Зачастую этот риск оправдывался. Но сейчас мы посчитали и поняли, что у нас была цель отобраться в сборную. Учитывая расстановку сил, что все девочки идут сейчас с несколькими прыжками ультра‑си, поняли, что терять было нечего. С тройными прыжками я навряд ли отобралась бы.
— Твое попадание на пьедестал во многом зависит от результатов других девочек. С какими эмоциями ты это восприняла?
— Для меня, конечно, это небольшое личное достижение стало неожиданностью. В данной ситуации не все зависит от меня. Но я могу сказать, что сделала все, что от меня зависело.
Эта медаль первенства России для меня значит, что все возможно. Это мое главное достижение. Наверное, этот сезон можно назвать лучшим. Я не собираюсь останавливаться. Возможно, буду усложнять контент, очень хотелось бы, — сказала Дзепка.
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