Елена Костылева: «Евгений Плющенко – один из лучших тренеров. У меня ощущение, что я с ним всю жизнь»

Елена Костылева считает Евгения Плющенко одним из лучших тренеров.

Сегодня Костылева победила на первенстве России среди юниоров в Саранске.

— Эмоции зашкаливают, я даже не знаю, как этим поделиться. Очень рада, что смогла так откатать и показать прокат, как на тренировке. Близко к идеалу, но не идеально. Есть что дорабатывать.

Пока что это главный мой успех в карьере. Чувствую, что смогла показать прокат, как и хотела. Но тулупом я недовольна, сделала помарку, которая не нужна была. Но довольна и рада этому опыту. Вообще не думала о том, какое место я займу.

— Слышала ли оценки других девочек?

— Я слышала всю ситуацию, всегда всех смотрю, меня это не отвлекает и не мешает, а наоборот, помогает.

— Что сказал Евгений Плющенко? Какой он тренер?

— Евгений Викторович (Плющенко) меня сначала похвалил, когда начал говорить про ошибки, сказал про снижение балла. Сила Евгения Викторовича во всем. Он мне очень нравится. Наверное, это один из лучших тренеров. У меня ощущение, что я с ним всю жизнь, чувствую себя очень комфортно. Он справедливый, честный. Когда надо, он хвалит. Если что‑то недорабатываешь, то может поругать. Если работаешь в полную силу, он это видит и очень хорошо относится. Видит, если я устала, понимающий.

— Что для тебя фигурное катание?

— Вся жизнь. Если бы фигурного катания не существовало, занималась бы спортивной гимнастикой. Люблю сальтухи прыгать.

— Хотела бы сделать в прокате?

— Не знаю. Да, я буду учить сальто, наверное, — сказала Костылева .