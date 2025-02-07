Агата Петрова: «Во время проката порезала пальцы. До сих пор кровь не останавливается. Часто режу руку, потому что она без перчатки»

Агата Петрова рассказала, что порезала руку вовремя проката на первенстве России.

Петрова заняла пятое место в соревнованиях юниорок с результатом 203,83 балла.

— Мне кажется, сегодня больше волновалась, потому что нельзя было допускать ошибки вообще нигде. Эмоции положительные, рада, что попадаю в первую шестерку. В прошлом году была седьмой, это было самое обидное. Рада, что на сегодняшний день сделала максимум.

Последний прыжок спасала на силе воли. Очень долго борюсь с акселем, много раз меняла технику, привыкла его спасать. У меня всегда ставка на чистый прокат, рисковать нет смысла. Если чисто катать, то это будет хорошо и по второй оценке и по технической неплохо.

Ставила цель прокатать чисто. Понимала, что тут будут самые сильные фигуристки России. Не настраивалась на шестерку, но очень бы хотелось. Когда увидела, как прокатала вторая разминка, понимала, что мне надо катать чисто, чтобы попасть в шестерку.

— Думаете над элементами ультра‑си?

— Очень много вариантов, потому что много всего сейчас переучили. Алексей Николаевич (Мишин) уже сказал, что будем немного подправлять прыжки, чтобы в дальнейшем был усложненный прыжок. Что‑то лучше получается, что‑то — хуже. Не могу сказать, какой первый прыжок ультра‑си будет.

— Ты порезала пальцы?

— Да, во время проката. До сих пор кровь не останавливается. Часто режу эту руку, потому что она без перчатки. Потом еще неделю мучаюсь, что у меня кровь идет, — сказала Петрова.