Алена Принева: «Я рада, что собралась и не слила всю произвольную. Надо больше работать, напрыгивать. Наверное, это вопрос психологии»
Алена Принева рада, что «не слила» произвольную программу на первенстве России.
Фигуристка заняла на турнире шестое место. В произвольной программе она сделала «бабочку» и упала с четверного прыжка.
«Могу сказать, что я рада, что собралась дальше, что не слила всю произвольную. Надо больше работать, напрыгивать. Наверное, это вопрос психологии.
Наверное, по сезону улучшилось все. По ощущениям я стала немного спокойнее, короткую программу откатала неплохо, произвольную не слила. Не могу сказать, что это нельзя считать за прокат. Думаю, дело больше в технике.
Процесс адаптации в новой группе полностью завершился. Круто, когда в команде большая конкуренция, все прыгают элементы ультра‑си.
Ты хочешь выйти на лед и прыгать, чтобы на тебя обращали внимание, и в группе было соревнование», — сказала Принева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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