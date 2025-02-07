Алена Принева: «Я рада, что собралась и не слила всю произвольную. Надо больше работать, напрыгивать. Наверное, это вопрос психологии»

Алена Принева рада, что «не слила» произвольную программу на первенстве России.

Фигуристка заняла на турнире шестое место. В произвольной программе она сделала «бабочку» и упала с четверного прыжка.

«Могу сказать, что я рада, что собралась дальше, что не слила всю произвольную. Надо больше работать, напрыгивать. Наверное, это вопрос психологии.

Наверное, по сезону улучшилось все. По ощущениям я стала немного спокойнее, короткую программу откатала неплохо, произвольную не слила. Не могу сказать, что это нельзя считать за прокат. Думаю, дело больше в технике.

Процесс адаптации в новой группе полностью завершился. Круто, когда в команде большая конкуренция, все прыгают элементы ультра‑си.

Ты хочешь выйти на лед и прыгать, чтобы на тебя обращали внимание, и в группе было соревнование», — сказала Принева.