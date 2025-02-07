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Андреева о 4-м месте на первенстве России: «Если бы сделала каскад, была бы выше, я его забыла, к сожалению»

Елизавета Андреева призналась, что огорчена из-за 4-го места на первенстве России.

«Сам турнир мне очень понравился, короткая прошла хорошо. В произвольной были досадные ошибки.

Огорчает или радует, что осталась на четвертом месте? Это больше, наверное, огорчает. Если бы сделала каскад, была бы выше, я его забыла, к сожалению.

Так как это первое первенство, было достаточно волнительно», – сказала Андреева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Елизавета Андреева
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ТАСС
женское катание
чемпионат России среди юниоров
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