Андреева о 4-м месте на первенстве России: «Если бы сделала каскад, была бы выше, я его забыла, к сожалению»

Елизавета Андреева призналась, что огорчена из-за 4-го места на первенстве России.

«Сам турнир мне очень понравился, короткая прошла хорошо. В произвольной были досадные ошибки.

Огорчает или радует, что осталась на четвертом месте? Это больше, наверное, огорчает. Если бы сделала каскад, была бы выше, я его забыла, к сожалению.

Так как это первое первенство, было достаточно волнительно», – сказала Андреева.