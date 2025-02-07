Алиса Двоеглазова: «Можно было чуть-чуть дожать четверной лутц. Нервы подвели»
Алиса Двоеглазова заявила, что ее подвели нервы на первенстве России.
Фигуристка заняла второе место на турнире, менее двух баллов уступив Елене Костылевой.
«Можно было чуть-чуть дожать четверной лутц. Нервы подвели. Сегодня утренняя тренировка немного не задалась. Это был достойный прокат. Смогла собрать себя, показать свою программу в таком виде. Каждый спортсмен должен уметь себя собрать.
Очень круто, что поеду на взрослый Кубок Первого канала. Это очень крутые соревнования. Это награда за проделанную работу.
Обидно, что так близко к победе была? Конечно, каждому спортсмену стало бы обидно. Рада, что попала в сборную и на пьедестал. Буду стремиться к лучшим результатам», – сказала Двоеглазова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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