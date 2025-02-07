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Сарновский о неудачном выступлении на первенстве России: «Главная ошибка была – думать о месте. А надо было ехать за чистыми прокатами, кайфовать»

Фигурист Сарновский объяснил, почему неудачно выступил на первенстве России.

После короткой программы Никита Сарновский занимал последнее место. Сегодня он откатал произвольную программу, итоговый результат – 208,78 балла.

«Вчера весь вечер хотел понять, что случилось. Наверное, переоценил себя. Самая главная ошибка была – думать о месте, я думал, что тут Арсений Федотов и Лев Лазарев, ну ладно, буду на 3-м месте или попаду в шестерку. А надо было ехать за чистыми прокатами, кайфовать. После первой ошибки в короткой программе в голове была куча неправильных мыслей, допустил вторую бабочку и увяз в этом болоте еще больше.

Пообещал Саше Трусовой, что если отберусь на финал Гран-при, выдам там два проката жизни», – сказал Сарновский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoАлександра Игнатова (Трусова)
чемпионат России среди юниоров
Никита Сарновский
logoсборная России
мужское катание
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