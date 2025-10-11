0

Ксения Гущина: «Прокат был хорошим, на сегодняшний день я им довольна»

Ксения Гущина осталась довольная прокатом короткой на мемориале Панина.

— Прокат был хорошим. Еще есть что улучшить, конечно же. Но на сегодняшний день я довольна прокатом.

— Обсуждали с тренером планы на сезон?

— Обсуждали. Но пока эти обсуждения останутся между нами.

— В этапах Гран‑при выступаете?

— Первый Магнитогорск, потом Москва.

— Нравится ваш стиль?

— Да, нравится стиль, нравится вся программа. Нравится ощущать себя в ней.

— Когда вы слушаете музыку, какие нравятся моменты?

— Вообще под настроение. Если перед соревнованиями, то что‑то бодрое, что заряжает. Если иду уставшая и хочется погрустить, то включаю какую‑нибудь спокойную музыку.

— Над этой программой работал Артем Федорченко. Вы взаимодействовали с ним в момент постановки или по ходу сезона он подсказывает?

— По ходу сезона. Мы отправляем, он смотрит соревнования, контрольные прокаты. Говорит замечания, что исправить. Он следит за своей работой. Еще в прошлом году он ставил мою короткую программу, — сказала фигуристка Гущина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
