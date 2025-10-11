Двоеглазова о дебюте на взрослом уровне: «Я долго к этому шла. Ощущение, что ты пришел и вот уже здесь. Отчасти даже не верится»

Алиса Двоеглазова поделилась впечатлениями от дебюта на взрослых соревнованиях.

Сегодня 16-летняя фигуристка показала короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге (73,01).

— Довольны своим прокатом?

— На данный момент довольна. Довольна и технической составляющей своей программы. Буду работать дальше. Всегда есть к чему стремиться.

— Какие впечатления от первого соревновательного проката на взрослом уровне?

— Я долго к этому шла. Ощущение, что ты пришел и вот уже здесь. Отчасти даже не верится.

— Это разогревочный период перед Гран‑при?

— Просто решила попробовать себя здесь. Есть некая цель — это действующий мастер спорта, но это уже по возможности. Первоначально была цель заявить о себе, посмотреть, как судьи оценят.

— На контрольных прокатах в произвольной было два чистых ультра‑си. Ждем риск завтра?

— Риск ждем. А там как пойдет. Буду очень стараться, — сказала Двоеглазова.