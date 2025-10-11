  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Двоеглазова о дебюте на взрослом уровне: «Я долго к этому шла. Ощущение, что ты пришел и вот уже здесь. Отчасти даже не верится»
2

Двоеглазова о дебюте на взрослом уровне: «Я долго к этому шла. Ощущение, что ты пришел и вот уже здесь. Отчасти даже не верится»

Алиса Двоеглазова поделилась впечатлениями от дебюта на взрослых соревнованиях.

Сегодня 16-летняя фигуристка показала короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге (73,01). 

— Довольны своим прокатом?

— На данный момент довольна. Довольна и технической составляющей своей программы. Буду работать дальше. Всегда есть к чему стремиться.

— Какие впечатления от первого соревновательного проката на взрослом уровне?

— Я долго к этому шла. Ощущение, что ты пришел и вот уже здесь. Отчасти даже не верится.

— Это разогревочный период перед Гран‑при?

— Просто решила попробовать себя здесь. Есть некая цель — это действующий мастер спорта, но это уже по возможности. Первоначально была цель заявить о себе, посмотреть, как судьи оценят.

— На контрольных прокатах в произвольной было два чистых ультра‑си. Ждем риск завтра?

— Риск ждем. А там как пойдет. Буду очень стараться, — сказала Двоеглазова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
женское катание
Мемориал Панина
logoАлиса Двоеглазова
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Муравьева, Садкова, Двоеглазова, Фролова, Гущина, Важнова выступят с короткими программами
29944 минуты назадLive
Мемориал Панина. КМС. Бершадская победила, Гудаева – 2-я, Шарапова – 3-я, Сарафанова – 4-я, Петрова – 7-я
58вчера, 14:16
Мемориал Панина. КМС. Федотова выиграла короткую программу, Ручина – 2-я, Диана Мильто – 3-я, Петрова – 4-я, Сарафанова – 5-я
599 октября, 12:51
Главные новости
Татьяна Тарасова: «У нас девочки возвращаются на лед и после родов. Думаю, на следующий год Валиева уже будет выступать»
7 минут назад
Ксения Гущина: «Прокат был хорошим, на сегодняшний день я им довольна»
17 минут назад
Гран-при среди юниоров. Казанеки победил, Круглов – 2-й, Такахаши – 3-й
240 минут назад
Мемориал Панина. Муравьева, Садкова, Двоеглазова, Фролова, Гущина, Важнова выступят с короткими программами
29944 минуты назадLive
«Я катаю змею, а Ваня – падишах. Необычный для нас образ, мы раскрываемся абсолютно с других сторон». Рыбакова и Махноносов о произвольном танце
сегодня, 11:35
Павел Дрозд: «В произвольной программе у нас история взаимоотношений Матильды Кшесинской и Николая II»
4сегодня, 10:46
Василиса Кагановская: «Когда выходишь на лед и тебя так тепло встречают — очень приятно всегда. Это заряжает, дает настрой на программу»
6сегодня, 10:30
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов лидируют после ритм-танца, Коломенская и Фролов – 2-е, Шинкаренко и Антонов – 3-и
94сегодня, 10:10
Коломенская о желании завершить карьеру: «Такое случилось, на то были причины. Я считаю, что стоит оставить этот вопрос»
3сегодня, 09:57
Евгений Плющенко: «Лене Костылевой сегодня 14 лет! Поздравили – и снова пахать!»
45сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Trialeti Trophy. Губанова, Пеццетта, Хэ Ин Ли, Эндрюс, Сенюк, А Сон Ен, Ватанабе выступят с произвольными программами
915 минут назадLive
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Муаден и Биго, Бьянки и Базиль покажут произвольные танцы
сегодня, 07:04Live
Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Чан и Хоу, Акопова и Рахманин представят произвольные программы
сегодня, 07:03
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
2вчера, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
9вчера, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
1вчера, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08