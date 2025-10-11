Василиса Кагановская: «Когда выходишь на лед и тебя так тепло встречают — очень приятно всегда. Это заряжает, дает настрой на программу»

Кагановская заявила, что ее заряжает поддержка болельщиков.

Сегодня Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили в ритм-танце на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Произвольные танцы фигуристы представят 12 октября.

«Когда выходишь на лед и тебя так тепло встречают — очень приятно всегда. Это заряжает, дает настрой на программу, ты чувствуешь эту поддержку.

Всем большое спасибо, мы видим и поддержку в соцсетях в том числе», — сказала Кагановская.