Василиса Кагановская: «Когда выходишь на лед и тебя так тепло встречают — очень приятно всегда. Это заряжает, дает настрой на программу»
Кагановская заявила, что ее заряжает поддержка болельщиков.
Сегодня Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили в ритм-танце на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Произвольные танцы фигуристы представят 12 октября.
«Когда выходишь на лед и тебя так тепло встречают — очень приятно всегда. Это заряжает, дает настрой на программу, ты чувствуешь эту поддержку.
Всем большое спасибо, мы видим и поддержку в соцсетях в том числе», — сказала Кагановская.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
