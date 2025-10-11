13

Татьяна Тарасова: «У нас девочки возвращаются на лед и после родов. Думаю, на следующий год Валиева уже будет выступать»

Тарасова считает, что Валиева может вернуться на свой уровень до дисквалификации.

25 декабря завершится срок отстранения фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Она молодой человек, у нее много сил. В ней была заложена и рассчитана прекрасная карьера. У нас девочки возвращаются на лед и после родов, так что проблем быть не должно. Думаю, на следующий год Камила уже будет выступать.

Сможет ли она вернуться на свой уровень до дисквалификации? А нам другой уровень и не нужен.

Прекрасно, что она решила снова выступать. Самое главное — чтобы была здоровой, обошлась без травм. Это будет грандиозно, если у нее получится. Да, таких прецедентов не было, но будет у нас первый», — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
женское катание
logoКамила Валиева
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
